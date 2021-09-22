В РАНХиГС заявили, что вуз способствует созданию научно-образовательного пространства в РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), которая в этом году отмечает 100-летний юбилей, развивается как национальная школа управления и решает задачи по формированию единого научно-образовательного пространства страны. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

"Мне хотелось бы поздравить с юбилеем академии всех наших студентов, профессорско-преподавательский состав, сотрудников и выпускников. Сегодня президентская академия активно развивается как национальная школа управления и успешно решает задачи по формированию единого научно-образовательного пространства во всех регионах нашей страны. К нам приходят учиться и работать люди, которые готовы вкладывать силы и ресурсы в собственное развитие, рассматривают образование как инвестицию в свое будущее и добиваются лучших результатов", - сказал ректор.

В этом году академия отмечает свое столетие. Ее история берет начало в 1921 году, когда был создан Институт красной профессуры для обучения работников центральных партийных и государственных органов власти, научно-исследовательских учреждений, преподавателей общественных наук для вузов. В последующие десятилетия структура институтов, которые сегодня входят в состав академии, много раз менялась, а в 2010 году указом президента РФ РАГС, АНХ и 12 региональных академий госслужбы были объединены в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В настоящее время академия является крупнейшим вузом России, в состав которого входят 14 институтов и факультетов, 52 филиала по всей России и 13 научно-исследовательских, экспертно-аналитических и консалтинговых институтов и центров. На базе РАНХиГС создана экосистема непрерывного образования - в вузе можно учиться с 16 лет и на протяжении всей жизни. Президентская академия является лидером подготовки кадров для системы государственного управления.

Кроме того, РАНХиГС считается одним из ведущих вузов в сфере бизнес-образования. В этом году семь институтов и факультетов академии вошли в Народный рейтинг бизнес-школ России. Президентская академия реализует ряд программ дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, MBA, ЕMBA и DBA.