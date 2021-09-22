В Рособрнадзоре заявили, что предложение о добровольности ЕГЭ требует анализа и обсуждения

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Предложение КПРФ о добровольности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует всестороннего анализа, при этом полный отказ может привести к понижению качества образования, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее группа депутатов КПРФ во главе с лидером компартии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий добровольный принцип сдачи ЕГЭ.

"Полный отказ от государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению. Рассмотрение вопроса добровольной сдачи ЕГЭ требует взвешенного и обоснованного подхода, всестороннего анализа мнений экспертных сообществ, а также итогов профессионально-общественного обсуждения. Что касается ЕГЭ в качестве вступительных испытаний, то экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы", - сообщила пресс-служба.

В ведомстве отметили, что в адрес Рособрнадзора периодически поступают обращения депутатов по вопросам совершенствования системы российского образования, в том числе в части изменения формы проведения государственной итоговой аттестации. Подобное предложение - сделать ЕГЭ добровольным - уже поступало в 2014 году.

В период пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах выпускникам было предоставлено право сдавать ЕГЭ на добровольной основе, добавили в Рособрнадзоре. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали продолжить обучение в вуз.

"Выпускников, которые отказались от сдачи ЕГЭ, было порядка 10%. Данная доля невелика. Так что говорить о падении интереса к участию в ЕГЭ у выпускников, не планирующих обучение в вузах, преждевременно. Кроме того, в 2021 году были выпускники, которые не планировали поступать в текущем году в вуз, при этом предпочли пройти государственную итоговую аттестацию по русскому языку для получения аттестата в форме ЕГЭ", - заявили в пресс-службе.