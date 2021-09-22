Минздрав наблюдает позитивную динамику в России по выявлению рака на I-II стадиях

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Позитивная динамика по выявлению рака на I-II стадиях наблюдается в России, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сообщила в среду директор Департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.

"Мы с вами третий год реализуем федеральный проект. Сегодня у нас есть стабильная позитивная динамика <...> Даже на фоне ковид-истории сегодня все показатели, которые мы выдали за текущий период - это у нас семь месяцев и предварительные данные за восемь месяцев уже имеются - по сравнению с аналогичным периодом 2020 года имеют позитивную стабильную динамику", - сказал она на четвертом международном форуме онкологии и радиотерапии For life.

По словам Каракулиной, по показателям выявления злокачественных новообразований на ранней стадии, смертности от злокачественных новообразований и удельного веса пациентов, находящихся на диспансерном учете, также отмечается стабильная тенденция.