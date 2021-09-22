Кириенко: государство поможет в реализации инициатив, представленных на слете студклубов

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что государство поможет в реализации молодежных инициатив, которые будут представлены на слете национальной лиги студенческих клубов.

"Любые идеи и предложения не только допустимы, они всячески приветствуются. Лучше вас трудно понять, что для вас интереснее, поэтому мы исходим из того, что все пространство платформы "Россия страна возможностей" - это пространство соавторства, в котором вы такие же полноценные авторы, как и сами организаторы", - сказал Кириенко, обращаясь к участникам слета.

Он выразил надежду, что по итогам мероприятия появятся такие предложения. "И мы вместе попробуем их реализовать", - добавил Кириенко.

Слет национальной лиги студенческих клубов проходит в Казани в рамках Всероссийского студенческого форума, который продлится до 27 сентября. По информации организаторов, форум проходит в режиме онлайн и офлайн, в общей сложности он объединит более 50 тыс. участников со всей России. Форум проводится в рамках национального проекта "Образование".