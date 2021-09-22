Ректор РАНХиГС считает, что студенты нуждаются в большей свободе выбора учебных курсов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские университеты должны предоставлять студентам больше возможностей выбора курсов в процессе обучения для индивидуализации их образовательных траекторий, сказал в среду на пресс-конференции в ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау.

"[Необходимо] усиление индивидуализации траектории, что в какой-то мере является перекладыванием ответственности, кстати, на студента. Это создание возможности студенту или слушателю больше выбирать из курсов, специализаций. И второе - это внедрение многопрофильности <…> На самом деле это "многопрофильный бакалавриат", когда можно получить две, а иногда и три специальности", - пояснил Мау.

Продолжая тему развития модели бакалавриата, он напомнил о предложении президента, высказанном в 2020 году в ежегодном послании Федеральному собранию. Глава государства предложил дать студентам возможность уже после второго курса менять специализацию.

"Это тоже очень правильно, тоже способ адаптивности. Это возможность трансформировать свою образовательную траекторию с учетом вызовов, возникающих задач, новых перспективных направлений. <…> "[Приоритеты] с точки зрения университета - это, конечно, многопрофильность, возможность выбора и фундаментальные знания, которые применимы в любой сфере", - заключил ректор академии.

Информационное агентство ТАСС и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в среду заключили соглашение об информационном партнерстве. Соответствующий меморандум подписали генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и ректор академии Владимир Мау. Церемония приурочена к 100-летию РАНХиГС. После ее завершения ректор вуза рассказал журналистам о современных трендах мирового и российского образования.