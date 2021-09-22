Исследование: четверть первокурсников в России имеют проблемы в общении со сверстниками

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 26% российских первокурсников испытывают трудности в общении со сверстниками, еще около 20% страдают от эмоциональных проблем. При этом наиболее уязвимыми в этом плане оказываются девушки, показали результаты исследования эмоциональных и поведенческих проблем у первокурсников Российской академии образования (РАО), которые имеются в распоряжении ТАСС.

"26,5% российских студентов сталкиваются с трудностями во взаимоотношениях со сверстниками, 20,9% - страдают от эмоциональных проблем, 8,7% - испытывают проблемы поведения", - указано в исследовании.

Исследование также показало, что уровень эмоциональных сложностей в среднем выше у девушек по сравнению с юношами. Так, в зоне риска по эмоциональным проблемам оказывались 27,5% в сравнении с 10,9% юношей.

В целом, чуть более 15% студентов первого курса имеют эмоциональные и поведенческие проблемы, отметил доктор психологических наук, академик РАО Сергей Малых. "Это свидетельствует о необходимости развивать в вузах систему психологической помощи студентам, направленную на выявление группы риска и организацию целенаправленной помощи", - подчеркнул он.

Участниками исследования стали почти 22 тыс. студентов из 22 высших учебных заведений восьми федеральных округов России. Сбор данных был проведен на открытой цифровой психодиагностической платформе, которую разработали в РАО.