Путину направили предложение объявить в России 10-летие по восстановлению экосистемы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Всероссийское общество охраны природы (ВООП) приняло решение направить президенту РФ Владимиру Путину предложение поддержать инициативу ООН объявить в России 10-летие по восстановлению экосистемы. Об этом заявил в среду председатель ВООП, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке РФ к участию в 15-й Конференции Конвенции ООН о биоразнообразии и подписанию Куньминского соглашения.

"Я точно уверен в том, что настало время объединить усилия государства, бизнеса и гражданского общества. От имени Всероссийского общества охраны природы на съезде нашей организации мы приняли решение направить президенту нашей страны предложение по поддержке инициативы ООН объявить в России 10-летие по восстановлению экосистемы, - сказал он. - Я считаю, что это очень важный момент, это не год, не два и не три, это десятилетие, и мы понимаем, что в рамках как раз большого времени можно скоординировать, сконцентрировать сегодня решение этих проблем".

"Контур РФ - это сама по себе отдельная биосистема со всеми необходимыми проблемами, которые требуют решения. Конечно, мы надеемся, что президент примет это решение. Мы скоординируем свои желания, возможности с тем, что сегодня предлагает генсек ООН всему миру", - отметил Фетисов.