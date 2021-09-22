Минобрнауки обяжет НИИ и вузы ставить на учет договоры о международном сотрудничестве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено обязать научно-исследовательские институты (НИИ) и вузы в месячный срок ставить на учет договоры о научно-техническом сотрудничестве с иностранными организациями. Проект приказа министерства, утверждающий соответствующие правила, опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Учет договоров осуществляет Научно-технический институт межотраслевой информации (НТИМИ). Договоры подлежат обязательному учету <...> Организация - исполнитель договора направляет в месячный срок со дня заключения такого договора в институт учетную карту, заполненную на русском языке <...> Институт, получив учетную карту, присваивает договору учетный номер и направляет в 20-дневный срок организации, а также в Минобрнауки России копию учетной карты", - говорится в проекте документа.

В случае выявления неполных или недостоверных сведений учетная карта возвращается организации для устранения ошибок. При этом, как отмечается в проекте приказа, за непредоставление или несвоевременное предоставление в НТИМИ информации о договорах предусматривается персональная дисциплинарная ответственность руководителя организации.

Отмечается, что правила распространяются на договоры о научно-техническом сотрудничестве и международном научном и научно - техническом сотрудничестве, заключаемые научными организациями и вузами, ведущими исследования за счет бюджета, с иностранными организациями и с научными и образовательными организациями с долей в уставном капитале иностранных граждан и иностранных организаций. Правила распространяются на все контракты, гранты и иные соглашения.