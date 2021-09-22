Седнев: "Новое инженерное образование" поможет решить проблему кадров для новых технологий

ТАСС, 22 сентября. Консорциум "Новое инженерное образование России", создание которого инициировано Томским политехническим университетом (ТПУ), призван решить проблему подготовки кадров в условиях ускорения циклов смены технологий. Об этом в интервью ТАСС заявил ректор ТПУ Дмитрий Седнев.

"Есть концептуальная проблема. Сейчас существенно ускорился цикл смены технологий. Мы больше не можем себе позволить учить студентов четыре года, плюс еще два в магистратуре, чтобы на выходе они поняли, что технологии, с которыми им придется работать, изменились. Надо готовить инженеров, которые обладают другими компетенциями - развитым мышлением, способностью учиться, видеть технические системы, их сложность. Как это сделать? Для ответа на этот вопрос Томский политех инициировал создание консорциума "Новое инженерное образование России", - сказал Седнев.

Эту инициативу уже поддержали МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Дальневосточный федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет, Новосибирский государственный технический университет. Консорциум позволит обмениваться лучшими практиками, сделать более открытой друг для друга образовательную и исследовательскую инфраструктуру, создавать совместные образовательные программы и социальные проекты, наращивать объемы академической мобильности между российскими инженерными вузами.

"Смысл в том, что студент может выбрать для себя модель, которая ему больше подходит: разные модули, сокращенные или удлиненные образовательные треки, проектное обучение, раннюю специализацию, отсроченное прохождение общеобразовательных курсов. Для России это новая идея, но она уже вполне освоена в лучших зарубежных вузах", - отметил ректор ТПУ.

Формирование повестки опережающей трансформации инженерного образования в России в ближайшие дни будет обсуждаться на форуме молодых ученых U-NOVUS, который проходит в Томске. "Какие изменения ожидаются в высокотехнологичных секторах? Какие компетенции инженера помогут стать ему драйвером развития? Какие типы мышления необходимы для новой формации инженеров? Какие форматы взаимодействия университетов и предприятий обеспечат результат, удовлетворяющий запросы государства, бизнеса и студентов? Мы ищем ответы на эти и другие вопросы", - рассказал Седнев о проблемах, которые будут обсуждаться на круглом столе, организованном ТПУ в рамках U-NOVUS.

Цель этой работы - создать "активное экспертное сообщество в сфере инженерно-технической подготовки, определить актуальную повестку работы консорциума "Новое инженерное образование". Результатом, отметил ректор ТПУ, должно быть подписание соглашений, создание рабочих групп, старт проработки дорожной карты.