Пескову неизвестно, сколько продлится самоизоляция Путина

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, сколько еще глава государства Владимир Путин пробудет на самоизоляции. Представитель Кремля при этом подчеркнул, что на интенсивности рабочего графика Путина такой формат работы не отражается.

"Нет, пока точно вам не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько еще глава государства собирается оставаться на самоизоляции.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что график президента, "действительно, достаточно заполненный". Песков добавил, что "поэтому собственно сути рaбочего процесса никoим образом это не зaтрагивает и не меняет".