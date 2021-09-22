Защитники природы попросили Путина принять участие в конференции по биоразнообразию

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Представители природозащитных организаций России подписали открытое письмо президенту страны Владимиру Путину с просьбой принять участие в 15-й Конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии. Церемония подписания состоялась в среду по итогам пресс-конференции в ТАСС, посвященной участию РФ в этом мероприятии.

Подписи под документом поставили председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков и исполнительный директор "Гринпис России" Сергей Цыпленков.

"Мы видим, как президент нашей страны постоянно говорит о том, что экология, природа, наша территория, наши люди, традиции - это наше самое большое богатство, - отметил Фетисов. - Конечно, мне кажется, его лидерские позиции по очень важному направлению должны быть поддержаны обществом".

С 11 по 14 октября 2021 года в городе Куньмин (Китай) пройдет XV Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии на тему "Экологическая цивилизация - создание общего будущего для жизни на Земле". Действие Айтинских целевых задач в области биоразнообразия на 2011-2020 годы закончилось. В Куньмине будет выработано и подписано новое соглашение, устанавливающее правила сохранения и развития биоразнообразия планеты на третье десятилетие и общие правила до 2050 года.