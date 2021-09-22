В Оренбуржье остановка пригородного поезда получила название "Музей Черномырдина"

ОРЕНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Ближайший к Музею Черномырдина железнодорожный остановочный пункт в Саракташском районе Оренбургской области назвали в честь учреждения культуры, сообщается в среду на странице историко-мемориального музея Виктора Степановича Черномырдина в социальной сети "ВКонтакте".

"Остановочный пункт электропоезда полностью переименован, теперь это не "о. п. 77 км", а "о. п. Музей Черномырдина", - сказано в сообщении.

Представители музея напомнили, что пригородные поезда из Оренбурга в сторону музея отправляются дважды в день - утром и в обед. Обратно в город можно вернуться с остановочного пункта "Музей Черномырдина" в 12:50 (10:50 мск) и 19:03 (17:03 мск), уточняется в сообщении.

Музей Черномырдина, созданный на его родине в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области, официально открылся 9 апреля 2021 года и является, по данным представителей учреждения, самым крупным на территории Южного Урала. Музей расположен в реконструированном здании бывшего райкома КПСС и в новом корпусе, специально построенном для музея. Общая площадь - 8 300 кв. м.

Всего в музее полтора десятка экспозиций, четыре из них посвящены Черномырдину. Пять экспозиций - предметы, собранные политиком и переданные музею его семьей: "Коллекция автомобилей", "Особая кладовая" (оружие, ордена, живопись), "Тихий Дон" Черномырдина", "Черномырдин и книга", "Книги с дарственными надписями". Как отметили организаторы, три экспозиции, как того хотел Черномырдин, рассказывают о его малой родине: "Зал райкома: колхозный миф", "Братья Буровы. Земля", "Сергей Степанов". В состав учреждения также вошли библиотека, архив, театрально-концертный зал, студии и творческие мастерские, инфраструктура гостеприимства, информационный центр - для выполнения функций туроператора по району и области.