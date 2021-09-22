Уровень безработицы в Иркутской области снизился в пять раз по сравнению с 2020 годом

ИРКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области снизился в пять раз - до 1,2% - по сравнению с показателями 2020 года, когда в мире началась пандемия коронавируса. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая с докладом о результатах деятельности правительства области в 2020 году перед областными депутатами.

"В период распространения коронавирусной инфекции в сентябре 2020 года уровень регистрируемой безработицы в Приангарье достиг пиковых значений - до 5,5%. Сейчас этот показатель составляет 1,2%", - пояснил Кобзев.

Он уточнил, что за это время удалось трудоустроить более 66 тыс. жителей региона, среди которых более 1,6 тыс. инвалидов, а также 39,9 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. После профобучения работу нашли также 590 женщин, находящихся в декретном отпуске.

"В Иркутской области продолжается реализация комплекса мер, направленных на восстановление численности занятого населения до допандемических показателей, увеличения числа трудоустроенных граждан. Механизмы для этого есть, в том числе через работу по реализации инвестиционных проектов", - добавил Кобзев.