Путин заявил, что постарается посетить Адыгею по случаю 100-летия республики в 2022 году

НОВО-ОГАРЕВО, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин не исключил, что посетит Адыгею в 2022 году, когда будет праздноваться 100-летие этой республики. Приглашение главе государства на встрече по видеосвязи в среду адресовал руководитель региона Мурат Кумпилов.

"В следующем году 100 лет республике. Вы подписали указ о [праздновании] 100-летия республики. Мы всегда вас ждем, а на 100-летие с удовольствием приглашаем, Владимир Владимирович", - обратился к президенту глава Адыгеи.

"Постараюсь", - ответил Путин. Он назвал предстоящий юбилей большим событием. "Уверен, что мы отметим это достойно", - сказал президент РФ.

Черкесская (Адыгейская) автономная область в составе Кубано-Черноморской области была образована постановлением ВЦИК 27 июля 1922 года. Это событие легло в основу формирования статуса Адыгеи как полноправного субъекта РФ.