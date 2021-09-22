Госсекретарь Ватикана считает, что условия для поездки Папы Римского в Россию не созрели

РИМ, 22 сентября. /ТАСС/. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил, что Папа Римский Франциск хотел бы поехать в Россию, но условия для такой поездки пока не созрели.

"Думаю, что Папа [Франциск] заинтересован в поездке в Россию, как в другие страны, но пока условий для такого визита нет. Желание должно реализовываться в конкретных условиях", - заявил глава правительства папского города-государства в среду в беседе с журналистами на полях встречи представителей Народной европейской партии в Риме, передает агентство АНСА.

Паролин добавил, что не может сказать, возможна ли "конкретизация встречи Папы с Патриархом [Московским и всея Руси]" в ближайшее время.

Папа Римский Франциск и патриарх Кирилл встречались в Гаване в феврале 2016 года, и, по общему признанию обозревателей, это стало историческим событием для экуменического диалога и обеих церквей - Римско-католической и Русской православной. Франциск неоднократно говорил о своем желании посетить Россию.