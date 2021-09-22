В Москве заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 24%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом выросла в Москве за неделю на 24%, а уровень госпитализаций поднялся на 15%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%. Причины этого понятны не только эпидемиологам, но и с бытовой точки зрения. Осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий", - сказала Ракова.

Она отметила, что для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности. При этом специалисты проводят постоянное исследование генома SARS-CoV-2, чтобы понимать, с какой разновидностью вируса имеют дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант.

По словам заммэра, на протяжении лета еженедельно на базе центра имени Н. Ф. Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время на 100% доминирует дельта-штамм коронавируса. Планируется и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований департамента здравоохранения Москвы.

"В период подъема заболеваемости особенно важно заботиться о своем здоровье и безопасности: носить маски и своевременно проходить вакцинацию, а если срок подошел, то прийти и за повторной прививкой. Хочу отметить, что вакцинация является средством, помогающим существенно снизить риски заболеваемости. Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные", - подчеркнула Ракова.