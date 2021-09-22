Архангельское заксобрание приняло меры поддержки многодетных семей

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду на сессии приняли в двух чтениях ряд законопроектов по поддержке многодетных семей. Как сообщила пресс-служба регионального парламента, многодетные семьи смогут получать региональный материнский капитал на третьего и каждого следующего ребенка, ранее он выплачивался однократно.

"Депутаты областного собрания одобрили в двух чтениях два законопроекта, направленных на поддержку семей с детьми. Инициативы были внесены губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в порядке законодательной необходимости. Многодетные семьи Поморья смогут получать региональный материнский капитал на третьего и каждого последующего ребенка", - говорится в сообщении.

В настоящее время размер регионального материнского капитала составляет 109 тысяч рублей. Семья может потратить его на свое усмотрение без ограничений. За девять лет меру поддержки получили более 15 тысяч семей.

Кроме того, с 1 января 2022 года увеличено в два раза - до 20 тыс. рублей единовременное вознаграждение при награждении дипломом "Признательность". Им награждают семьи, достойно воспитавшие троих и более детей до достижения младшим ребенком восьмилетнего возраста, в том числе взявшие на воспитание приемных детей.