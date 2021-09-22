Доклинические исследования вакцины против COVID-19 НИИ гриппа показали ее эффективность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Доклинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции в форме спрея, которую разрабатывают ученые НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ, показали ее эффективность. Испытания с участием добровольцев могут начать в конце этого или начале следующего года, сообщил в среду директор НИИ Дмитрий Лиознов.

"Сегодня мы говорим о том, что прошли доклинические испытания и на культуре клеток, и на животных. Вакцина показала свою эффективность и безопасность. Мы готовим документы для одобрения клинического исследования. И надеемся, что при благоприятном процессе в конце этого года или начале следующего года мы начнем клинические исследования", - рассказал Лиознов на пресс-конференции.

Ранее в НИИ ТАСС сообщали, что ученые института разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции на основе вируса гриппа. Как пояснили в учреждении, ослабленная версия этого вируса используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. В институте добавили, что консервативная часть вируса гриппа будет применяться для вхождения в клетки.

"Она отличается от других и в этом ее плюс, она для интраназального применения. Она впрыскивается в нос, никаких инъекций. Кроме того, что она формирует общий иммунитет, она также формирует защиту на входных воротах возбудителя - мы говорим о носоглотке, ротоглотке. И в ответ на антиген, который вводим, будет формироваться Т-клеточный и гуморальный иммунитет", - пояснил директор института.

По его словам, так как препарат сделан на основе вируса гриппа, то можно полагать, что вакцина будет обеспечивать защиту как от COVID-19, так и от гриппа. Однако это еще не подтверждено, пока препарат является "перспективным для защиты сразу от двух возбудителей".