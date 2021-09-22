Адыгея получила в 2020 году 1,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Финансирование мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Адыгее за минувший год составили 1,5 млрд рублей. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеоконференции в среду, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

"Огромное спасибо, в прошлом году Республику Адыгея дополнительно профинансировали - 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, которые направлены на стимулирующие выплаты медицинским, социальным работникам, на медоборудование, лекарственные препараты. Если бы не было этой поддержки, Владимир Владимирович, нам бы тяжело пришлось, хотя республика полмиллиарда направила на это", - сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи заявил о постепенном снижении заболеваемости в регионе. Свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 23%, есть достаточное количество оборудования, лекарств и медперсонала.

"Вакцинацию продолжаем <…> Развернули пункты вакцинации, имеется достаточное количество вакцин. Усилили разъяснительную работу, подключили общественность. Работа в этом направлении продолжается. Мы готовы к любой ситуации", - добавил Кумпилов.

Пик третьей волны коронавируса нового типа был достигнут в Адыгее в начале сентября. С 19 июля власти Адыгеи ввели запрет на проведение всех массовых мероприятий, усилили контроль за проведением свадеб, похорон, банкетов, а также ограничили пребывание в регионе туристов. Отдыхающие могут заселяться в отели и гостиницы только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

По данным регионального оперативного штаба на среду, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 19 300 человек, на лечении находятся 1 824 человека (плюс 50 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 17 066 человек (плюс 48 за сутки), умерли 410.