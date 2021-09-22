Украина введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство здравохранения Украины введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и сотрудников сферы образования. Об этом в среду на заседании правительства Украины сообщил его глава Дениис Шмыгаль.

"Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 государственных чиновников и сотрудников сферы образования", - сказал он.

В свою очередь глава Минздрава Виктор Ляшкко уточнил, что вводятся обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, сотрудников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

По его словам, в стране уже вакцинировались медицинские работники, военные, работники структуры министерства внутренних дел, Национальная гвардия, спасатели. "Их больше 80%. В других органах государственной власти, к сожалению, ситуация не такая оптимистичная. Поэтому предлагаем внедрить обязательные профилактические прививки", - сказал Ляшко.

На днях министр допустил, что в стране возможна принудительная вакцинация от коронавируса, и добавил, что ее применение к отдельным группам населения предусмотрено в законе "О защите населения от инфекционных болезней".

По данным Минздрава, на Украине, население которой составляет немногим более 41 млн человек, за время пандемии заразились 2 362 559 человек, выздоровели 2 235 668 человек, скончался 55 161 человек. С начала прививочной кампании в стране полностью вакцинировали 5 246 164 человека.