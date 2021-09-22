В Псковской области распространяют фейки о нападениях на школы и университет

ПСКОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области после трагедии в Перми зафиксировали массовые вбросы в социальных сетях недостоверных сообщений о якобы готовящихся нападениях на школы региона и на ведущий вуз области - Псковский государственный университет (ПсковГУ). Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"На фоне трагедии в Перми в Псковской области по социальным сетям расходятся вбросы о якобы готовящихся нападениях на университет и школы. Даже вбросили информацию о стрельбе в одной из школ Пскова. Все это не соответствует действительности! Вся информация об этих фейках передана в правоохранительные органы. В настоящий момент повода для беспокойства нет", - цитирует пресс-служба и. о. председателя комитета по образованию региона Андрея Ермакова.

По данным пресс-службы, информация об угрозе учебным учреждениям распространяется по студенческим и родительским чатам на фоне пермской трагедии.

"Просим не реагировать на информационные вбросы и черпать информацию из официальных источников. Если же вы заметили подобные истории в соцсетях, или в чатах мессенджеров, то присылайте нам на почту", - говорится в сообщении.