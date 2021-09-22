Эксперт заявил, что вакцинация от коронавируса не противопоказана людям с шизофренией

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Людям с шизофренией или с депрессивными расстройствами следует также прививаться против коронавирусной инфекции, вакцинация им не противопоказана. Об этом в среду сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов в прямом эфире портала стопкоронавирус.рф в TikTok.

"Это очень важно - нужно сделать прививку, потому что коронавирусная инфекция очень значимо влияет на реактивацию любых: и скрытых, и активных психиатрических заболеваний. Поэтому вакцинация этот момент сглаживает, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - [Вакцинироваться стоит] и при депрессивных, психотических, и стероидных реакциях, и прочих".

Более того, уточнил эксперт, коронавирусная инфекция может спровоцировать появление психических заболеваний или состояний. "Мы видим, что это очень распространено, в том числе среди молодых людей, которые болели даже легко, но откровенно садятся на антидепрессанты или препараты, снимающие тревожность", - сказал Коновалов.

Вакцинация от ковида также не противопоказана лицам с гепатитом С и ВИЧ-инфекцией. "Любые аутоиммунные заболевания, если они находятся в состоянии стабильности, если человек не получает высокие дозы препаратов, угнетающих иммунитет, - он прививается. Дело не в том, что, <...> например, химиотерапия у онкологических пациентов или цитостатики у аутоиммунных пациентов, что вакцина будет для них опасна. Дело в том, что она будет менее эффективна, чем условно в состоянии более-менее ремиссии", - пояснил эксперт.

"На сегодняшний день не существует нехронического любого состояния, которое бы являлось прямым, однозначным противопоказанием для вакцинации. Единственно, что может стать такой препоной, - это выраженная аллергическая реакция на компоненты вакцины, допустим, на первое введение. Хотя если мы ведем речь про, допустим, обострение дерматита, то это, конечно, не является противопоказанием к последующей вакцинации. Самые страшные диагнозы, о которых вы бы мне сейчас спросили, можно ли при них прививать, я бы сказал - да, однозначно, если вы человека вводите в состояние баланса, стабильности, если он находится под наблюдением врачей", - заключил инфекционист.

Минздрав России совместно с порталом стопкоронавирус.рф с 22 по 28 сентября запустили серию прямых эфиров в "Тиктоке" о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. На вопросы россиян отвечают специалисты в области инфекционных заболеваний, онкологических патологий, микробиологии, хирургии и гериатрии. Вопросы к эфирам можно оставить под постами в любой из групп стопкоронавирус.рф в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram..