Около 70 школьных классов и 55 групп в детсадах закрыли на Ямале из-за коронавируса

ТАСС, 22 сентября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за случаев заражения коронавирусом перевели на дистанционное обучение 70 школьных классов и 55 групп в детских садах. Обучение будет проходить в соответствии с графиком, сообщили ТАСС в департаменте образования округа.

"Сегодня в автономном округе на карантине порядка 70 классов в школах и 55 групп в детсадах. Напомним, что "высаживается" весь класс даже при одном заболевшем. У всех учащихся есть возможность продолжать образование дистанционно, отставания от программы не будет", - сказал собеседник агентства.

В департаменте уточнили, что в школах принимаются повышенные меры эпидбезопасности: регулярная дезинфекция, температурный контроль школьников и разделение потоков учащихся.

По данным управления Роспотребнадзора по ЯНАО, всего в регионе зарегистрировано почти 46,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 93 - за прошедшие сутки.