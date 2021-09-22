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Футбол в России
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Тренер "Ротора" Хохлов подал иск к Facebook в связи с частыми банами из-за своей фамилии

Экс-футболист сборной России требует взыскать с Facebook 150 млн рублей в качестве компенсации

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России, главный тренер волгоградского ФК "Ротор" Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. Об этом ТАСС сообщили в Солнцевском суде Москвы, куда поступило исковое заявление Хохлова.

"В производство Солнцевского районного суда Москвы поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн рублей. Судебное заседание по делу назначено на 5 октября в 12:00", - сообщили в пресс-службе Солнцевского районного суда Москвы.

Дмитрий Хохлов - не первый, с кем случается подобное. Ранее некоторые пользователи Facebook жаловались, что попадают в бан из-за упоминания Хохловского переулка Москвы в своих постах, так как модераторы тоже видят в этом отсылку к прозвищу представителей украинского народа.

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