ВОЗ в новых рекомендациях по чистоте воздуха снизила допустимый уровень загрязнителей

ЖЕНЕВА, 22 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала в среду в Женеве новые Руководящие принципы по качеству воздуха. В отличие от прежних рекомендаций, действовавших с 2005 года, она понизила в этом документе предельно допустимые нормы содержания в воздухе двуокиси азота (NO2) и твердых микрочастиц размером до 2,5 мкм и до 10 мкм.

Как пояснили в женевской штаб-квартире ВОЗ, с 2005 года "стало заметно больше свидетельств того, как загрязнение воздуха влияет на здоровье". Поэтому "после систематического рассмотрения накопленных данных ВОЗ адаптировала почти все уровни [загрязнителей], характеризующие качество воздуха, в сторону понижения". Эксперты предупредили, что превышение этих уровней "ассоциируется со значительными рисками для здоровья", а следование рекомендациям, наоборот, "может спасти миллионы жизней".

ВОЗ напомнила, что ежегодно из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают 7 млн человек. Кроме того миллионы людей лишаются многих лет здоровой жизни. Подчеркивается, что "загрязнение воздуха это одна из крупнейших связанных с окружающей средой угроз для здоровья людей, наряду с изменением климата".

По микрочастицам размером до 2,5 мкм новые предельно допустимые уровни загрязнения понижены ВОЗ в два раза по сравнению прежними и составляют 5 мкг/м3 в год. По частицам до 10 мкм снижение составило с 20 до 15 мкг/м3. Уменьшены также ежесуточные допустимые уровни по этим частицам. Что касается двуокиси азота, то в новых рекомендациях указан допустимый уровень в 10 мкг/м3, что в четыре раза меньше прежнего. В документе представлены также рекомендации по двуокиси серы (SO2) и окиси углерода (CO).

"Загрязнение воздуха представляет опасность для всех стран, однако больше всего от него страдают люди в государствах с низкими и средними доходами на душу населения", - заявил в связи с публикацией новых рекомендаций генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Новые руководящие принципы ВОЗ - это основанный на свидетельствах практический инструмент по улучшению качества воздуха, - отметил он. - Я призываю все страны и всех тех, кто ведет борьбу в защиту окружающей среды, использовать их в целях снижения страданий и спасения жизней". В свою очередь директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что "несмотря на некоторое улучшение качества воздуха за последние три десятилетия, миллионы людей продолжают умирать преждевременно". Опубликованные ВОЗ рекомендации, сказал он, дадут политикам "необходимый инструмент для решения этой давней проблемы".