Алтай планирует привлечь на четверть больше медиков в села в 2022 году за счет госпрограмм

БАРНАУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Алтайский край в 2022 году получит компенсации по госпрограммам "Земский доктор" и "Сельский фельдшер", которые позволят привлечь в сельские учреждения здравоохранения почти на четверть больше специалистов - 120 человек, сообщил на заседании правительства региона в среду министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

"За весь период реализации программ "Земский доктор" и "Сельский фельдшер" в отрасль в Алтайском крае привлечено 1 тыс. 275 врачей и 251 фельдшер. Благодаря программам мы смогли частично решить проблемы с кадрами по ряду медорганизаций. Заявка, сформированная министерством здравоохранения региона для Минздрава РФ, на 2022 год в количестве 105 специалистов увеличена до 120 специалистов. Это значит, что на 15 специалистов больше мы сможем привлечь в 2022 году", - сказал Попов.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что в 2021 году в рамках этих госпрограмм в сферу здравоохранения привлечено 72 врача и 32 фельдшера. Врачи, участвующие в программе, при переезде в сельские территории для работы получают от 1 млн до 1,5 млн рублей, фельдшеры - от 500 тыс. до 750 тыс. рублей.

Проблема нехватки медицинских кадров, особенно в сельских территориях, остро стоит в Алтайском крае. Губернатор региона Виктор Томенко заявил, что в крае не хватает 5,5 тыс. врачей и среднего медперсонала, в регионе самый низкий за последние 30 лет уровень обеспеченности медицинскими кадрами. В здравоохранении Алтайского края работает более 8 тыс. врачей и около 22 тыс. средних медицинских работников.