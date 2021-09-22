На Урале владельца дома престарелых оштрафовали за смерть двух человек от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Суд в Свердловской области оштрафовал на 250 тыс. рублей предпринимательницу, организовавшую дом инвалидов и престарелых "Наша забота" в Красноуфимске. В учреждении ранее заболели коронавирусом девять постояльцев, двое умерли, сообщили в пресс-службе областного суда в среду.

"В ноябре-декабре 2020 года в доме инвалидов и престарелых "Наша забота" в Красноуфимске было проведено эпидемиологическое расследование. Поводом к нему стало групповое заболевание проживавших там людей, а также смерть двоих из них. В ходе расследования был выявлен целый ряд нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что у людей, поступавших в дом престарелых, отсутствовали какие-либо лабораторные исследования, в том числе и на коронавирусную инфекцию. Пожилые люди с признаками инфекционного заболевания не помещались в изолятор и госпитализировались только спустя несколько дней, несмотря на высокую температуру. Сотрудники, контактировавшие с заболевшими, продолжали выполнять свои обязанности, кроме того, они не имели профилактических прививок. В итоге девять пожилых людей, проживавших в доме инвалидов и престарелых, заболели коронавирусом, двое из них умерли.

Красноуфимский районный суд назначил индивидуальному предпринимателю административное наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Свердловский областной суд после рассмотрения жалобы защиты женщины подтвердил решение.