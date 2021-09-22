Курганские власти направят до 500 млн рублей в индустриальный парк на базе завода "Синтез"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Курганской области планируют направить от 250 до 500 млн рублей на создание индустриального парка на базе фармацевтического завода "Синтез". Его проектирование завершится до конца 2021 года, сообщил журналистам губернатор региона Вадим Шумков.

В феврале министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил построить индустриальный парк на базе фармацевтического завода "Синтез" в Кургане, который является одним из ведущих фармацевтических предприятий в стране (входит в холдинг "Биннофарм Групп").

"Есть понимание, сколько мы можем потратить [на создание индустриального парка на базе завода "Синтез" ], <…> мы определили наш коридор - от 250 до 500 млн рублей", - сказал Шумков.

По его словам, проектирование будет завершено до конца текущего года. В частности, обсуждается вопрос реконструкции действующих цехов, построенных в 1970-е годы, и создания новых производственных участков. Сумма, направленная на создание индустриального парка, может увеличиться, отметил губернатор. "Общая площадь данного парка, потенциальная, более 80 га. <...> [На предприятии производится] более 30% отечественных антибиотиков, собственная субстанция - шикарные возможности, но надо иметь уже современные возможности для того, чтобы развиваться и строить новые фармпредприятия на этой же площади", - добавил Шумков.

Фармацевтическая компания "Синтез" входит в десятку крупнейших отечественных производителей медикаментов. "Синтез" выпускает медицинские препараты с 1958 года. Завод производит лекарства почти во всех известных формах выпуска, а также является одним из крупнейших отечественных производителей антибактериальных препаратов и современных антибиотиков. На мощностях "Синтеза" производится более 300 наименований препаратов и изделий медицинского назначения.