Действия мэрии Самары признали незаконными в вопросе сноса почти 60 аварийных домов

САМАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации Самары, в котором надзорное ведомство указало на бездействие мэрии в вопросе признания 59 многоквартирных домов аварийными. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Самарской области.

"В связи с наличием реальной угрозы безопасности жизни проживающих граждан в МКД прокурором города в Ленинский районный суд города Самары направлен административный иск о признании бездействия администрации города незаконным и понуждении к выполнению обязанностей по техническому обследованию и признанию домов в установленном порядке аварийными. Решением суда исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме", - сообщили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ранее прокуратура города выявила факт бездействия администрации Самары по признанию 59 многоквартирных домов аварийными, при наличии реальной угрозы их обрушения. В апреле 2021 года прокурор Самары внес представление главе Самары Елене Лапушкиной, в котором потребовал устранить нарушения и незамедлительно организовать работу по техобследованию 59 домов в Советском, Ленинском, Кировском, Самарском и Промышленном районах города. Обследование необходимо было провести для признания домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Однако администрация отказала в удовлетворении требований из-за отсутствия финансирования. Исполнение решения суда будет взято на контроль после его вступления в законную силу, отметили в надзорном ведомстве.