{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Золотов вручил сотрудникам управления Росгвардии по Чечне ключи от служебных квартир

По словам директора Росгвардии, реализация соцгарантий личного состава является одним из главных приоритетов развития и строительства войск национальной гвардии

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов в среду вручил военнослужащим и сотрудникам управления Росгвардии по Чеченской Республике ключи от служебных квартир в Грозном. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов вручил военнослужащим и сотрудникам управления Росгвардии по Чеченской Республике ключи от служебных квартир", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Золотов подчеркнул, что реализация социальных гарантий личного состава, включая вопросы жилищного обеспечения, является одним из главных приоритетов развития и строительства войск национальной гвардии. В свою очередь глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил благодарность всем, кто трудится на пути мира и созидания, а также поздравил сотрудников и военнослужащих войск правопорядка с новосельем.

Почетные гости осмотрели квартиры и вручили подарки новоселам и их детям.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЗолотов, Виктор ВасильевичЧечня
Пандемия COVID-19
В Белом доме сравнили помощь США миру в борьбе с COVID-19 с ролью страны во Второй мировой
Как во время войны страна стала арсеналом демократии, так и в нынешней войне против вируса США стали для мира арсеналом вакцин, отметили госсекретарь Энтони Блинкен и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс
Читать полностью