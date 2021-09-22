Золотов вручил сотрудникам управления Росгвардии по Чечне ключи от служебных квартир

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов в среду вручил военнослужащим и сотрудникам управления Росгвардии по Чеченской Республике ключи от служебных квартир в Грозном. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов вручил военнослужащим и сотрудникам управления Росгвардии по Чеченской Республике ключи от служебных квартир", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Золотов подчеркнул, что реализация социальных гарантий личного состава, включая вопросы жилищного обеспечения, является одним из главных приоритетов развития и строительства войск национальной гвардии. В свою очередь глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил благодарность всем, кто трудится на пути мира и созидания, а также поздравил сотрудников и военнослужащих войск правопорядка с новосельем.

Почетные гости осмотрели квартиры и вручили подарки новоселам и их детям.