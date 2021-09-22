Более 2 млрд рублей дополнительно направили в Подмосковье на развитие системы ЖКХ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области дополнительно выделили более 2 млрд рублей на реализацию программ жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Средства направят на развитие систем теплоснабжения, улучшение качества централизованного водоснабжения и капремонт домов. Об этом в среду сообщила пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

"По поручению губернатора Московской области А. Ю. Воробьева из регионального бюджета на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской области в 2021 году дополнительно выделено более 2,13 млрд рублей. Данная мера регионального правительства позволит повысить уровень комфортного проживания в домах для более 1 млн подмосковных жителей", - говорится в сообщении.

Как сообщил Хромушин, часть средств будет направлена на развитие системы теплоснабжения в Зарайске, Коломне и Волоколамске, где уже в этом году качество тепла и горячей воды будет улучшено более чем для 256 тыс. жителей. "Часть средств будет направлена на улучшение качества централизованного водоснабжения в ряде малых населенных пунктов городских округов Истра и Рузский, где дополнительно установят 10 современных станций водоочистки, в результате чистая вода придет в дома более 4 тыс. жителей", - цитирует пресс-служба Хромушина.

В материале отмечается, что благодаря проводимой модернизации предприятий коммунального комплекса и административной реформе по объединению населенных пунктов в городские округа в регионе удалось сдержать рост тарифов на тепло и горячую воду ниже уровня инфляции. Так, в нескольких городских округах тарифы на коммунальные услуги удалось "заморозить". "Дополнительные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения способствуют повышению надежности и качества тепла, снизят аварийность, потери в сетях, что в итоге приведет к стабилизации тарифов в этих округах", - поясняется в тексте.

Помимо этого, дополнительное финансирование будет направлено на региональную программу капремонта домов, а также на развитие раздельного сбора отходов в деревнях и селах, где дополнительно организуют более 3 тыс. контейнерных площадок.