Около 10 млн руб. направят на лесопожарную технику в Тольятти

САМАРА, 22 сентября. /ТАСС/. В Тольятти до конца 2021 года направят 10 млн рублей на закупку лесопожарной техники, оборудование и видеорегистраторы для профилактики пожаров в Тольяттинском лесничестве, сообщили в пресс-службе администрации города. Дополнительные средства были выделены после возникновения нескольких пожаров этим летом.

"Подготовка проекта противопожарного обустройства лесов Тольятти ведется городской администрацией совместно с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В настоящее время в городской бюджет перечислено в общей сложности около 10 млн рублей на приобретение лесопожарной техники, оборудования и инвентаря для нужд МКУ "Тольяттинское лесничество" и МБУ "Зеленстрой", - говорится в сообщении мэрии.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что произвести закупку планируется в этом году, чтобы в следующем использовать технику и оборудование.

В том числе, за счет средств планируется приобрести видеорегистраторы для служебного автотранспорта, который задействован в патрулировании городского леса. Тогда патруль сможет передать в полицию информацию о гражданах и транспорте, находящихся на территории тольяттинского лесничества во время запрета на посещение лесов.

Помимо этого, в следующем году в городских лесах планируется обустроить минерализованные полосы и расширить противопожарные проезды, а также организовать разворотные площадки для спецтранспорта. Также будет проведена работа по расчистке территории от сухостоя и лесной захламленности, отметили в администрации. "Предварительно, городскому округу на лесообустройство и другие противопожарные мероприятия запланировано около 60 млн рублей [в бюджете региона]. Не менее 50-60 млн рублей муниципалитет запрашивает также на расчистку леса. Окончательная сумма финансирования будет определена после утверждения бюджета Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", - отметили в городской администрации.

Мэр Тольятти Николай Ренц поставил задачу перед службами лесного хозяйства по ежегодной расчистке от валежника и бурелома 50-60 га лесных территорий.

О пожарах в Тольятти

Самый крупный пожар в городе произошел в середине июля в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества поступила в субботу. Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 153 га. В августе возник еще один пожар в 3-м квартале Тольяттинского городского лесничества, следователи возбудили уголовное дело по 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба). Позднее мэр Тольятти сообщал, по предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Позднее, в начале сентября он заявлял о других массовых поджогах в городских лесах.