В Белом доме сравнили помощь США миру в борьбе с COVID-19 с ролью страны во Второй мировой

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация США считает, что должна оказывать помощь другим странам в борьбе с коронавирусом, как помогала и в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны. Такую позицию изложили госсекретарь Энтони Блинкен и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс в своей статье, опубликованной в среду в газете The Washington Post .

Материал приурочен к предстоящему в среду объявлению президентом США Джо Байденом о закупке 500 млн доз вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer для передачи их странам мира с низким и средним уровнями доходов.

"Нашим наиболее мощным оружием в этой борьбе [с COVID-19] являются безопасные и эффективные вакцины, - написали они. - Как во время Второй мировой войны Соединенные Штаты стали арсеналом демократии, так и в нынешней войне против этого вируса мы теперь стали для мира арсеналом вакцин".

Блинкен и Зинтс утверждают, что США не делают выбор между вакцинацией американцев и оказанием помощи жителям других стран. "Мы должны делать и то, и другое", - говорится в статье. При этом из нее следует, что сначала американские власти все же создали достаточный запас вакцин для нужд страны. "На ранней стадии мы обеспечили достаточные поставки вакцины для каждого американца и предприняли меры для гарантирования дополнительных поставок на случай, если потребуется бустерная вакцинация", - пояснили представители администрации США.

Вакцины для мира

В среду в администрации США сообщили журналистам о принятом правительством США решении безвозмездно предоставить нуждающимся государствам еще 500 млн доз вакцины от COVID-19. Данные препараты будут произведены в США, а их поставки за рубеж начнутся в январе 2022 года.

Таким образом, американские власти планируют в течение будущего года передать другим странам 800 млн доз прививок от коронавируса. Общий же объем таких поставок превысит 1,1 млрд доз.