В Свердловской области к концу 2023 года построят первую школу через механизм ГЧП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Первая в Свердловской области школа, построенная с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), появится к концу 2023 года в Екатеринбурге. Кроме того, к этому же времени с использованием средств частных инвесторов реконструируют учебное заведение в городе Верхняя Пышма, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

"К концу 2023 года вместе с бизнесом мы построим новую школу в Екатеринбурге и реконструируем еще одну в Верхней Пышме. <…> До этого у нас все строилось на бюджетные деньги, которых, понятно, всегда не хватает. Приходилось растягивать проекты на годы. Вовлечение инвесторов же позволяет нам набрать темп", - написал губернатор, отметив, что соинвесторами выступят компания "Атомстройкомлекс" и "Уральская горно-металлургическая компания".

В департаменте информационной политики региона уточнили, что школа в Екатеринбурге рассчитана на 925 мест. Объем инвестиций на этапе строительства оценивается в 1,5 млрд рублей, в том числе 32,55% - средства федерального бюджета, 2,45% - регионального и 65% - средства частного инвестора. В Верхней Пышме школа после реконструкции сможет принять 1 135 человек. Объем инвестиций составит 1,170 млрд рублей, условия финансирования аналогичные. Заявки на строительство объектов одобрило Минпросвещения РФ.

В регионе разработали условия заключения концессий в сфере образования, добавили в департаменте. После успешной реализации пилотных проектов этот опыт можно будет тиражировать.