Ученые КНР заявили, что вспышка COVID-19 могла начаться в США еще в сентябре 2019 года

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Вспышка коронавируса нового типа могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, что на пять месяцев раньше официальных данных американской стороны. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в среду на платформе ChinaXiv , принадлежащей Академии наук КНР.

"Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - утверждают авторы исследования.

Для определения даты начала вспышки COVID-19 в том или ином регионе ученые использовали данные о количестве подтвержденных там случаев этого заболевания. На их основе они применили математический анализ для оценки возможного общего числа инфицированных - как подтвержденных, так и невыявленных случаев.

"Для 12 репрезентативных регионов большинство дат первого случая заражения с вероятностью 50% находятся в промежутке с августа по октябрь 2019 года. Самая ранняя дата - 26 апреля 2019 года - в Род-Айленде, самая поздняя - конец ноября - в Делавэре", - говорится в документе. Как указывается, все они были раньше 20 января 2020 года - официальной даты первого подтвержденного случая заражения, объявленной американской стороной. "Результаты расчетов показывают, что эпидемия COVID-19 с высокой вероятностью начала распространяться в США примерно в сентябре 2019 года", - говорится в докладе.

Авторы исследования также применили эту модель для определения времени начала распространения коронавируса на территории Китая. "Для Уханя дата первого случая заражения COVID-19 с вероятностью 50% определена, как 20 декабря 2019 года. А дата первого случая заражения в провинции Чжэцзян определена как 23 декабря 2019 года", - утверждают ученые. "Результаты вычислений показывают, что эпидемия COVID-19 в Китае с высокой долей вероятности начала распространяться в конце декабря 2019 года", - сказано в документе.