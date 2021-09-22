Вакцинация диких животных против бешенства впервые проведена на Ямале

ТАСС, 22 сентября. Вакцинацию диких плотоядных животных против бешенства впервые провели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Для иммунизации животное должно съесть брикет-приманку с капсулой, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"На Ямале вакцинировали диких плотоядных животных против бешенства. Мероприятие в регионе (Приуральский район) проводится впервые специалистами департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений, нефтегазового комплекса ЯНАО и службы ветеринарии ЯНАО. Раскладка вакцины прошла на территории охотничьих угодий вблизи населенных пунктов, свалок и пойменных комплексов акватории рек Обь и Полуй", - говорится в сообщении.

Вакцина представляет собой брикет-приманку, изготовленную из продуктов, съедобных для плотоядных: мясокостной, рыбной муки, говяжьего жира. Съедая брикет, животные получают необходимую дозу препарата для иммунизации против бешенства на год. При этом вакцина не вызывает заболевания у животных при поедании нескольких доз одновременно. Также вакцина является безвредной не только для диких, но и для домашних животных.

"Считается, что систематическое применение такого метода вакцинации в течение не менее шести лет позволяет перевести территорию в разряд благополучных по бешенству", - добавили в пресс-службе.

На сегодняшний день в округ поступило 10 тыс. доз вакцины. Следующая раскладка брикетов будет проведена весной, после схода снежного покрова.

Дикие плотоядные играют ведущую роль в поддержании и распространении бешенства, поэтому основные меры должны быть направлены на борьбу с заболеванием именно у этой категории животных. Борьба с бешенством включает в себя две основных составляющих: регулирование численности и вакцинация с помощью оральных вакцин.