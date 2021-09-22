Мизулина: поправки сенаторов не предполагают передачу полномочий по изъятию детей МВД

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пакет поправок в Семейный кодекс, содержащих комплекс меры защиты детей, в том числе в случае угрозы их жизни в семье, не предусматривает расширения полномочий МВД по изъятию детей. Об этом ТАСС сообщила в среду глава подкомитета по гражданскому праву и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

"Относительно того, что полиция наделяется дополнительными полномочиями по отобранию ребенка, то ровно все наоборот. Сейчас полиция может отбирать, а по нашему законопроекту нет. Она может оказывать меры защиты, которые предусматривают временную передачу ребенка бабушкам, дедушкам и другим родственникам, а если это невозможно, то в центр социальной реабилитации", - сказала сенатор, комментируя сообщения ряда СМИ, о том, что сенаторы предлагают передать МВД полномочия по изъятию детей из семьи.

Она пояснила, что действующий механизм отобрания детей как раз предоставляет возможность полиции изъять ребенка, провести обследование условий его жизни. Кроме того, сейчас только полиция наделена правом входить в жилое помещение, если находящемуся в нем ребенку угрожает опасность. "Мы предлагаем совершенно иную схему, никакого обследования условий жизни на предмет того, чтобы выносить иск в суд, не будет. Лазание по шкафам и холодильникам будет исключаться. Временные меры защиты будут применяться только тогда, когда родитель не может выразить свою волю - либо он отсутствует дома, дети находятся дома одни, либо он без сознания, ему стало плохо или он находится в состоянии опьянения", - рассказала Мизулина. Таким же правом принятия временных мер защиты будут обладать органы опеки и социальные работники.

Парламентарий напомнила, что сейчас для отобрания ребенка достаточно того, что в квартире грязно. "Мы предлагаем практику кардинально изменить", - подчеркнула Мизулина. По ее словам, закон исключит возможность "произвольного превращения детей в сирот, произвольного вторжения в семьи, в жилища и лишения родительских прав". "Отобрание ребенка предлагается только тогда, когда есть вступивший в законную силу обвинительный приговор в совершении сексуального преступления, преступления, связанного с телесными повреждениями или лишением жизни ребенка, когда родитель был ограничен в родительских правах и в течение этого срока ничего не сделал, чтобы доказать, что он не хочет разрывать родительско-детские отношения", - отметила сенатор.

Презумпция добросовестности

Кроме того, она отметила, что предлагаемые поправки вводят "принцип презумпции добросовестности осуществления родительских прав". "Семейный кодекс объявляет, что все родители изначально добросовестно осуществляют свои обязанности по воспитанию детей, если иное не будет установлено вступившим в законную силу решением. Сейчас наоборот. Бремя доказывания родительской недобросовестности будет лежать на органах опеки, прокуроре или другом родителе", - сказала Мизулина.

Ранее она сообщила, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству планирует осенью завершить подготовку и внести в Госдуму пакет поправок в Семейный кодекс, направленных на защиту детей и семьи.