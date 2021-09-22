Более 200 школьников и студентов приняли участие в фестивале общества "Знание" в КБР

НАЛЬЧИК, 22 сентября. /ТАСС/. Молодежный фестивали общества "Знание" собрал в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова более 200 школьников и студентов республики. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе вуза.

"В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова прошел молодежный карьерный форум Российского общества "Знание". Мероприятия были организованы в рамках просветительского проекта "Умные недели", стартовавшего в июне 2021 года. Участие в нем приняли более 200 студентов вуза", - сообщили в пресс-службе.

Программа форума включала в себя интерактивные лекции, дискуссии, тренинги, презентации. Ребятам рассказывали о здоровом образе жизни, влиянии регулярного спорта во все сферы жизнедеятельности. Приглашенные эксперты делились секретами самопрезентации, мастерства публичных выступлений.

Спикерами на мероприятии стали известные лекторы из разных регионов, в том числе руководитель Ресурсного центра "Доброволец Кавказ", спортивный журналист, продюсер Батраз Илаев, сертифицированный нутрициолог, коуч по питанию и здоровью Мария Степанова, чемпион мира по кикбоксингу и боевым искусствам, рекордсмен "Книги рекордов России" Габдуллин Виль, а также вице-чемпион Московской области по воркауту Александр Прохоров и другие.

Об обществе "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.

12 мая в Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. Решением съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.