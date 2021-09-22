В Петербурге в декабре откроют новый стационар для лечения пациентов с коронавирусом

"Мы приняли решение начинать строить новые современные стационары-трансформеры. В прошлом году мы построили три таких на 1 тыс. коек, в феврале этого года заложили этот трансформер еще на 400 коек. Мы строим хорошо и с хорошим качеством, применяем новые строительные и отделочные материалы. Мы уже себя чувствуем более-менее спокойно, что касается стационаров. В декабре мы будем иметь уже 1,4 тыс. новых коек за короткий срок", - сказал он.

Изначально корпус рассчитан на 307 коек, при необходимости стационар можно будет быстро перепрофилировать под инфекционное отделение, увеличив его мощность до 400 коек. В обычном режиме в нем будут работать хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Готовность объекта составляет 85%.

Подобные корпуса также были построены для Госпиталя для ветеранов войн, больницы Святителя Луки и 33-й больницы в Колпино, на очереди пятый трансформер - в Институте скорой помощи имени Джанелидзе.

Сейчас в Петербурге развернуто 5 513 коек для пациентов с коронавирусом, на лечении в стационарах находятся 4 472 человека.

По последним данным, в Петербурге выявили 606 117 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 571 738 человек, умерли 21 407. За последние сутки в городе выявили 1 521 случай заражения.