В Петербурге сформировали запас вакцины от коронавируса более чем в 750 тыс. доз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Запас вакцины от новой коронавирусной инфекции на фармацевтической базе и поликлиниках Санкт-Петербурге составляет более 750 тыс. доз, в городе работают 172 пункта вакцинации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Остаток на фармацевтической базе составляет 400 860 доз, остаток в поликлиниках - 358 277 доз. Итого в городе запас вакцины - 759 137 комплектов доз", - рассказали в пресс-службе.

21 сентября в город поступила очередная крупная партия вакцины - 154,8 тыс. доз. Всего с нарастающим итогом в Петербург поступило 2,5 млн доз вакцины. Первым компонентом привились 1,5 млн человек, полностью вакцинировались - 1,6 млн.

В городе работают 172 пункта вакцинации на базе медицинских организаций и 45 мобильных пунктов.

По последним данным, в Петербурге выявили 606 117 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 571 738 человек, умерли 21 407. За последние сутки в городе выявили 1521 случай заражения.