{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в Пермском государственном университете

Глава СК наградил полицейского, обезвредившего напавшего в Перми

Александр Бастрыкин в Перми побывал на месте преступления и провел оперативное совещание

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил сотрудника ДПС Константина Калинина, который обезвредил устроившего стрельбу студента Пермского государственного национального исследовательского университета. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

На эту тему
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Бастрыкин в Перми побывал на месте преступления и провел оперативное совещание. "В завершение оперативного совещания председатель СК вручил знак отличия "За службу закону" сотруднику ДПС Константину Калинину, который обезвредил стрелявшего", - сказала она.

До совещания Бастрыкин в университете пообщался с несколькими его сотрудниками, в том числе с комендантом одного из корпусов, которая незамедлительно начала оказывать первую помощь пострадавшим при стрельбе. По словам Петренко, глава СК поблагодарил ее за неравнодушие, оперативность и слаженность действий.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
Стрельба в Пермском государственном университете
В Камбарском районе Удмуртии 23 сентября объявлен днем траура по погибшей в Перми девушке
Семье погибшей также окажут материальную помощь
Читать полностью