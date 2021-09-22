Глава СК наградил полицейского, обезвредившего напавшего в Перми

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил сотрудника ДПС Константина Калинина, который обезвредил устроившего стрельбу студента Пермского государственного национального исследовательского университета. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

Бастрыкин в Перми побывал на месте преступления и провел оперативное совещание. "В завершение оперативного совещания председатель СК вручил знак отличия "За службу закону" сотруднику ДПС Константину Калинину, который обезвредил стрелявшего", - сказала она.

До совещания Бастрыкин в университете пообщался с несколькими его сотрудниками, в том числе с комендантом одного из корпусов, которая незамедлительно начала оказывать первую помощь пострадавшим при стрельбе. По словам Петренко, глава СК поблагодарил ее за неравнодушие, оперативность и слаженность действий.