Власти Москвы не планируют вводить нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Нерабочие дни на фоне ситуации с коронавирусом в Москве вводить не планируется. Школы, детсады и городские учреждения будут работать в прежнем режиме, сообщил ТАСС в среду источник в правительстве столицы.

"Подъем заболеваемости и рост госпитализаций, который фиксируется в Москве, объясним осенним сезоном и массовым возвращением москвичей из отпусков. В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года. Школы, детские сады и городские организации продолжают работать в прежнем режиме, удаленный режим работы для работодателей остается рекомендацией. Введение нерабочих дней в столице не рассматривается", - сказал источник.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость ковидом выросла в Москве за неделю на 24%, а уровень госпитализаций поднялся на 15%. По словам Раковой, для осеннего сезона характерен подъем заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с возвращением горожан из отпусков и дач, а также возобновлением занятий в школах.

Заммэра отметила, что для лечения заразившихся коронавирусом в столице развернули и зарезервировали достаточные коечные мощности. При этом специалисты проводят постоянное исследование генома вируса SARS-CoV-2, чтобы понимать, с какой вариантом имеют дело. Для исследований по секвенированию генома был выделен специальный грант.