В КЧР проверят информацию о смерти ребенка вследствие ненадлежащего оказания медпомощи

ЧЕРКЕССК, 22 сентября. /ТАСС/. Проверка по публикациям в СМИ о смерти малолетнего ребенка после ненадлежащего оказания медицинской помощи организована в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Малокарачаевского района организовала проверку по публикациям в ряде социальных сетей информации о смерти малолетнего ребенка, наступившей вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи медицинскими работниками РГБУЗ "Малокарачаевская центральная районная больница", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проверка организована с привлечением специалистов контролирующих органов - Министерства здравоохранения КЧР и Территориального управления Росздравнадзора по КЧР. "При выявлении нарушений закона по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в надзорном ведомстве.