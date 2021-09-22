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В КЧР проверят информацию о смерти ребенка вследствие ненадлежащего оказания медпомощи

Проверку организовали с привлечением специалистов из регионального Минздрава и территориального управления Росздравнадзора

ЧЕРКЕССК, 22 сентября. /ТАСС/. Проверка по публикациям в СМИ о смерти малолетнего ребенка после ненадлежащего оказания медицинской помощи организована в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Малокарачаевского района организовала проверку по публикациям в ряде социальных сетей информации о смерти малолетнего ребенка, наступившей вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи медицинскими работниками РГБУЗ "Малокарачаевская центральная районная больница", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проверка организована с привлечением специалистов контролирующих органов - Министерства здравоохранения КЧР и Территориального управления Росздравнадзора по КЧР. "При выявлении нарушений закона по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в надзорном ведомстве.

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