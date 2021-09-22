Белгородские власти направят 1 млрд рублей на безопасность общеобразовательных учреждений

ТАСС, 22 сентября. Власти Белгородской области в 2022 году направят более 1 млрд рублей на модернизацию системы безопасности общеобразовательных учреждений региона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков по итогам заседания антитеррористической комиссии области.

"Мы должны соответствовать современным тенденциям, использовать новейшее техническое оснащение, программное обеспечение, оперативно взаимодействовать с правоохранительными органами. Принял решение выделить более 1 млрд рублей на обеспечение должного уровня безопасности [общеобразовательных учреждений]. Очевидно, что все проблемы, которые были накоплены за последние годы, за один год решить невозможно, но мы готовы быстро меняться", - цитирует Гладкова пресс-служба правительства области.

Как отметил Гладков, более 1 млрд рублей направят на модернизацию системы безопасности общеобразовательных учреждений в 2022 году.

В августе 2021 года власти Белгородской области отмечали, что в регионе планируют создать единую систему безопасности школ и обратились к правительству РФ с предложением о включении образовательных организаций в список объектов, которые охраняются Росгвардией. В Белгородской области под охраной территориального управления Росгвардии находится более 862 образовательных организаций, около 200 объектов охраняют частные предприятия.