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Выплаты медикам в РФ, рост заболеваемости в Москве.
Выплаты медикам в РФ, рост заболеваемости в Москве.
Выплаты медикам в РФ, рост заболеваемости в Москве.
Выплаты медикам в РФ, рост заболеваемости в Москве.
Выплаты медикам в РФ, рост заболеваемости в Москве.
Пандемия COVID-19

Выплаты медикам в РФ, рост заболеваемости в Москве. Главное о коронавирусе за 22 сентября

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 333 557 случаев заражения, из них новых — 19 706. За сутки умерли 817 человек, за весь период — 200 625.
  • Доклинические исследования вакцины против COVID-19 НИИ гриппа показали ее эффективность.
  • Набиуллина: цены на жилье в России за пандемию выросли сильнее, чем за 2013–2019 годы.
  • В России нашли новый вариант коронавируса с мутациями бета- и дельта-штамма.
  • Кабмин выделил дополнительно почти 3 млрд рублей на выплаты медикам, заболевшим ковидом.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова: почти 40 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
  • Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 608 166 случаев заражения, из них новых — 1 991.
  • В столице заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 24%.
  • Оборот пострадавших от пандемии отраслей превысил в Москве уровень прошлого года на 55%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 229,6 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • В Лаос доставили 30 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт".
  • Ученые КНР заявили, что вспышка COVID-19 могла начаться в США еще в сентябре 2019 года.
  • В Мельбурне пятый день подряд продолжаются акции протеста против санитарных ограничений.
  • Украина введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов.
  • Правозащитники обвинили западные фармкомпании в возникновении глобального дефицита вакцин.
  • Ученые создали нано-антитела для борьбы с новыми штаммами коронавируса.
  • Уникальный иммунный ответ организма на COVID-19 обнаружили уже на ранней стадии заражения.
Теги
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