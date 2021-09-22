Выплаты медикам в РФ, рост заболеваемости в Москве. Главное о коронавирусе за 22 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 333 557 случаев заражения, из них новых — 19 706. За сутки умерли 817 человек, за весь период — 200 625.
- Доклинические исследования вакцины против COVID-19 НИИ гриппа показали ее эффективность.
- Набиуллина: цены на жилье в России за пандемию выросли сильнее, чем за 2013–2019 годы.
- В России нашли новый вариант коронавируса с мутациями бета- и дельта-штамма.
- Кабмин выделил дополнительно почти 3 млрд рублей на выплаты медикам, заболевшим ковидом.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова: почти 40 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
- Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 1 608 166 случаев заражения, из них новых — 1 991.
- В столице заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 24%.
- Оборот пострадавших от пандемии отраслей превысил в Москве уровень прошлого года на 55%.
Мир
- Всего зафиксировано более 229,6 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- В Лаос доставили 30 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт".
- Ученые КНР заявили, что вспышка COVID-19 могла начаться в США еще в сентябре 2019 года.
- В Мельбурне пятый день подряд продолжаются акции протеста против санитарных ограничений.
- Украина введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов.
- Правозащитники обвинили западные фармкомпании в возникновении глобального дефицита вакцин.
- Ученые создали нано-антитела для борьбы с новыми штаммами коронавируса.
- Уникальный иммунный ответ организма на COVID-19 обнаружили уже на ранней стадии заражения.