Три ночных заведения закрыли в центре Петербурга из-за нарушения антиковидных норм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу приостановили работу двух баров и одного ночного клуба в центре города из-за допущенных нарушений действующих антиковидных норм. В отношении владельцев заведений были начаты административные производства, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"В отношении организаций-нарушителей сотрудниками комитета по контролю из имуществом Санкт-Петербурга возбуждены административные производства. Роспотребнадзор приостановил работу двух баров, расположенных на улице Некрасова и Кожевенной линии, а также ночного клуба на Конюшенной площади", - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности за три недели сентября комитет по контролю за имуществом провел проверку 424 предприятий сферы услуг, торговли и общепита в 14 районах Петербурга. Нарушения в ходе рейдов были выявлены в 19 организациях.

В основном нарушения связаны с отсутствием QR-кода и средств индивидуальной защиты у персонала. Кроме того, в двух барах в центре города проводились концерты без согласования с комитетом по культуре Санкт-Петербурга, отметили в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявили 606 117 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 571 738 человек, умерли 21 407. За последние сутки в городе выявили 1 521 случай заражения.