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Пандемия COVID-19

Байден: США направят более $750 млн на содействие вакцинации от коронавируса за рубежом

В частности, $370 млн направят на доставку препаратов для прививок, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация США намерена ассигновать еще более $750 млн на содействие вакцинации от нового коронавируса в других странах. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в среду на организованном американским правительством многостороннем виртуальном саммите по проблемам борьбы с нынешней пандемией.

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"Сегодня США также объявляют о том, что предоставят дополнительно $370 млн, чтобы поддерживать вакцинацию и доставлять в общемировом масштабе [препараты для таких прививок]. И мы предоставим более $380 млн, чтобы оказывать содействие в рамках Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, дабы содействовать дальнейшему распространению [препаратов для прививок от ковида] в регионах с самыми значительными потребностями", - заявил американский лидер.

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