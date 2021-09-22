Университет Граца отказался признавать сертификаты о вакцинации "Спутником V"

ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Университет города Грац (федеральная земля Штирия) назвал ошибкой собственное решение о признании сертификата вакцинации "Спутником V" наравне с одобренными в Евросоюзе препаратами достаточным для доступа к занятиям. Вместо этого привитым российской вакциной студентам предлагается предоставить справку о наличии антител к новому коронавирусу. Как заявили в этом высшем учебном заведении корреспонденту ТАСС, никто не оказывал давления на университет для изменения его позиции в сторону непризнания сертификата о прививке российской вакциной.

В среду Университет Граца первым в Австрии заявил, что он признает сертификат вакцинации "Спутником V" достаточным для посещения студентами занятий. Эту информацию дополнительно подтверждал корреспонденту ТАСС официальный представитель этого вуза в ответ на уточняющий вопрос. Однако в течение дня позиция университета изменилась в противоположную сторону, и его представители обратились с просьбой опубликовать новую информацию.

"К сожалению, мы должны отказаться от предоставленной утром информации относительно вакцины "Спутник V". Эта вакцина не указана в списке тех вакцин, которые признаны в качестве подтверждения низкого эпидемиологического риска в Австрии в действующем постановлении о въезде в период COVID-19 в 2021 году, - отметили корреспонденту ТАСС в Университете Граца. - Студенты, привитые "Спутником V", должны предоставить необходимое подтверждение другим способом (не сертификатом), например, путем подтверждения статуса антител".

Согласно новому решению австрийского вуза, прививка российским препаратом не является достаточным подтверждением низкого эпидемиологического риска в рамках действующего в Австрии правила "трех П": протестирован, привит, переболел. Доступ к занятиям будет возможен при наличии трех документов: свежего отрицательного теста на коронавирус, сертификата о вакцинации (не "Спутником V") или справки о перенесенной коронавирусной инфекции.

В Университете Граца при этом утверждают, что на вуз не было оказано давление со стороны для изменения его решения относительно признания российского препарата. "Мы сами совершили ошибку. Ориентировались на постановление о правилах въезда в Австрию, в котором, как оказалось, не числится "Спутник V", - отметил представитель вуза в беседе с корреспондентом. ТАСС.

В Австрии в настоящее время в качестве документального подтверждения прививки от нового коронавируса признаются вакцины, одобренные в Европейском союзе. Для въезда в страну дополнительно признаются сертификаты о вакцинации препаратами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения.