Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" удостоили ордена Франциска Скорины

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом удостоил мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" ордена Франциска Скорины, сообщает президентская пресс-служба в среду.

Мемориал отмечен наградой "за значительные достижения в сохранении исторического наследия, увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании детей и молодежи, а также в связи с 50-летием со дня основания мемориального комплекса".

Орден Франциска Скорины - высшая государственная награда Белоруссии, учрежденная в 1995 году. Им награждают за значительные успехи в области национально-государственного возрождения, выдающиеся исследования истории страны, достижения в области национального языка, литературы, искусства, книгоиздательства, культурно-просветительной деятельности, а также пропаганды культурного наследия белорусского народа. Кроме того, ордена удостаиваются за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, в деле защиты человеческого достоинства и прав граждан, милосердие и другие благородные поступки.

В начале Великой Отечественной войны Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецко-фашистской армии. Защитники Брестской крепости, находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, без связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов, почти месяц мужественно сражались с врагом. В 1965 году ей было присвоено звание крепость-герой с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 25 сентября 1971 года для увековечения подвига защитников цитадели на ее территории был открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Для разработки проекта мемориала в 1967 году был создан творческий коллектив, который возглавил лауреат Ленинской и Государственных премий СССР народный художник СССР скульптор Александр Кибальников.