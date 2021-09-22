В Ленобласти развернут дополнительно 115 коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Ленобласти подготовят еще 115 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией из-за роста заболеваемости, при этом пока в больницах есть резерв. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"80 коек будет добавлено в Кировской больнице и 35 - в Бокситогорской. Таким образом, в общей сложности в Кировске будет работать 200 коек, а в Бокситогорске - 100", - говорится в сообщении.

В больницах Ленобласти развернуто 1 369 коек для пациентов с коронавирусом - в Ленинградской областной клинической больнице, Кировской, Волховской, Тосненской, Лужской, Бокситогорской, Кингисеппской, Гатчинской, Рощинской, Всеволожской больницах и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. "Свободно 204 койки", - уточнили в пресс-службе.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 67 325 человек, выздоровел 51 781, умерли 2 449. За минувшие сутки в регионе выявлен 221 случай заражения.